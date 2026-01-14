Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da gündem dışı konuşmalar sırasında başlayan tartışmalar, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın sözleri üzerinden alevlendi.

CHP’den özür çağrısı

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’ya çağrıda bulunarak, Meclis kürsüsünde kullanılan dilin ayrımcı olmaması gerektiğini söyledi. Ersever, söz konusu ifadelerin toplumda infiale yol açtığını belirterek, açık bir özür talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da özür çağrısını yineleyerek, milyonlarca Alevi yurttaşın kırıldığını ifade etti.

AK Parti’den ‘çarpıtma’ savunması

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta’nın sözlerinin bağlamından koparıldığını savunarak, “AK Parti’nin hiçbir mensubu Alevi vatandaşlarımızı İslam’ın dışında gören bir anlayışa sahip değildir” dedi. Yenişehirlioğlu, yapılan eleştirilerin siyasi polemik haline getirildiğini öne sürdü.

DEM Parti’den tepki

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Genel Kurul’da söz alarak tepkisini dile getirdi. CHP ve DEM Parti sıralarından gelen itirazlar üzerine Genel Kurul’da karşılıklı sataşmalar yaşandı.

Buldan: Özür talebi var

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, tartışmaların büyümesi üzerine, Leyla Şahin Usta’nın sözlerinin sıkıntılı bulunduğunu ifade ederek, muhalefet tarafından açık bir özür beklentisi olduğunu söyledi. Tartışmaların sürmesi üzerine birleşime 5 dakika ara verildi.

Leyla Şahin Usta: Özür dilemesi gereken sizsiniz

Aranın ardından kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kendisi hakkında linç kampanyası yürütüldüğünü savunarak, Alevileri Müslümanlıktan ayırmadıklarını söyledi. Usta, gelen “özür dile” çağrılarına ise sert tepki göstererek, özür dilemesi gerekenin kendisi olmadığını ifade etti.

Genel Kurul’a ikinci ara

Usta’nın açıklamalarının ardından CHP ve DEM Parti milletvekilleri tepkilerini sürdürdü. Tartışmaların yeniden alevlenmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime bu kez 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı ve siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesine geçildi.