ABB’nin konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davaya bakan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, son duruşmada tutuklu bulunan 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz ederek dosyayı Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdı.

3 sanık için yeniden tutuklama kararı

İtirazı değerlendiren Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt’un yeniden tutuklu yargılanmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

154 milyon liralık kamu zararı iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ABB’nin 2021-2024 döneminde gerçekleştirdiği konser organizasyonlarında kamu zararına yol açıldığı iddia edilmişti. İddianamede yer alan İçişleri Bakanlığı müfettiş raporu ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre, söz konusu dönemde yapılan 32 konser hizmet alımında, yüklenici firmalara piyasa rayiç bedellerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu yolla 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.

31 yıla kadar hapis istemi

İddianamede; ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal Akbaş ile şirket sahipleri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş Bakır ile şirket sahipleri Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise “nitelikli zimmet” suçundan 18’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Tahliyelere itiraz sonuç verdi

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ocak’ta görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir’in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine 3 sanık için yeniden tutuklama süreci başlatıldı.