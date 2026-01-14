14 Ocak Orman Muhafaza Memurları Günü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde orman muhafaza memurları, meslektaşları ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek görev sırasında karşılaştıkları zorlukları, çalışma koşullarını ve mesleklerinin taşıdığı sorumluluğu anlattı.

Etkinlikte konuşan Orman Muhafaza Memurları Derneği Genel Başkanı İbrahim Uysal, mesleğin 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğüne dikkat çekti. Uysal, “Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 8 bin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde ise 500 orman muhafaza memuru görev yapıyor. Mesleğimiz son derece meşakkatli ve zordur” dedi.

Orman muhafaza memurlarının çok yönlü bir görev üstlendiğini vurgulayan Uysal, “Bizler yalnızca kolluk görevlisi değil; aynı zamanda itfaiyeci, üretici ve nakliyeciyiz. Her ağacın dibinde biz varız. Ulaşım ağı ve sorumluluk alanı bakımından Türkiye’de en geniş sahada çalışan meslek grubuyuz. Ancak bu görevleri yerine getirirken ciddi sıkıntılarla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesleğin büyük fedakârlık gerektirdiğini belirten Uysal, “Torunlarımıza bırakacağımız yaşam alanlarını korumak için yıllardır kendimizden ve ailelerimizden fedakârlık yapıyoruz. Bugüne kadar mesleğimiz çoğu zaman geri planda kaldı ancak biz görevimizi en verimli şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Kamuoyunun bilgilendirilmesinde basının önemine de değinen Uysal, medya mensuplarına teşekkür ederek, “Sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza Orman Muhafaza Memurlarının hangi şartlarda görev yaptığını aktarmaya devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımın Orman Muhafaza Memurları Günü’nü kutluyorum” dedi.