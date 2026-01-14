İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında sahte gıda üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Polatlı’da 4 iş yerine eş zamanlı baskın

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Polatlı ilçesinde faaliyet gösteren 4 farklı iş yerinde sahte gıda üretimi yapıldığı tespit edildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır halde 11 bin 400 kilogram sahte et ve çeşitli gıda ürünleri, yağ, gıda boyası ile 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi.

9,7 milyon liralık ürün ele geçirildi

Ele geçirilen sahte gıda ürünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olduğu belirtildi. Sağlığı tehdit eden ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.