Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2’nci maçında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırladı. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Selim Şenöz yaptı.

Antalyaspor’da teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında göreve getirilen Sami Uğurlu, takımın başında ilk resmi maçına çıktı.

İptal edilen goller, kırmızı kart ve VAR kararları

Mücadelenin 4’üncü dakikasında Antalyaspor, kornerden gelen topla Boli’nin golüyle öne geçti ancak pozisyon faul gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın 11’inci dakikasında ise oyuncularını uyarmak için saha içine giren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Antalyaspor’un bulduğu iki gol de ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Zan Zuzek sahneye çıktı

Dakikalar 89’u gösterdiğinde Gençlerbirliği, Samed Onur’un kullandığı kornerde Zan Zuzek’in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Gençlerbirliği’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Puan durumu

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda puanını 6’ya yükseltirken, Hesap.com Antalyaspor grupta henüz puan alamadı.