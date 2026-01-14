Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mansur Yavaş, kentte yaşanan su kesintileri, baraj doluluk oranları ve iklim krizine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Toplantının kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığını vurgulayan Yavaş, yaşanan sürecin sıradan bir kuraklık olmadığını, bilim insanlarının bu durumu “iklim kırılması” olarak tanımladığını söyledi.

“Nüfus Artıyor, Barajlara Gelen Su Azalıyor”

Ankara’nın ciddi bir su baskısı altında olduğunu rakamlarla ortaya koyan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Ankara tarihinin en kurak hidrolojik dönemini yaşıyor. Nüfusumuz artarken barajlara gelen su azalıyor. 1994’te kişi başına düşen yıllık su miktarı 41 metreküptü, 2008’de 45 metreküpe çıktı. Ancak 2025’te bu rakam 19 metreküpe düştü. Ankara su açısından yarıdan fazla fakirleşmiştir.”

Yavaş, Ankara’nın mevcut koşullarda yaklaşık 200 günlük suyu bulunduğunu, su kesintilerinin ise barajlardaki su seviyesinin, su alma yapılarının altına düşmesinden kaynaklandığını ifade etti.

“Su Tasarrufu Toplumsal Bir Zorunluluk”

Su tasarrufunun tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yavaş, kesintilerden etkilenen kişi sayısının 2 milyon 600 bin abonenin çok altında olduğunu belirtti. Büyük ölçekli altyapı yatırımlarına dikkat çeken Yavaş, şu bilgileri paylaştı:

220 bin metre çelik içme suyu hattı

İvedik–Temelli isale hattı

Keçiören’de Dünya Bankası kredisiyle yapılan 1 milyar liralık yatırım

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 4’üncü ünite kapasite artışı için ihale

Macun Havzası ve Kınık Tüneli dahil 544 milyon liralık yeni projeler

Kademeli Tarife ile 3 Milyon Metreküp Tasarruf

Ankara’da su tüketimini azaltmaya yönelik tarife düzenlemelerine de değinen Yavaş, 10 metreküpün altında su kullanan abonelere yüzde 10 indirim uygulandığını hatırlattı. 16–30 metreküp arası tüketimde ise zamlı tarife ile 3 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığını söyledi.

DSİ’ye Eleştiri: “Kuraklığı Kabul Etmiyorsunuz”

Devlet Su İşleri’ne (DSİ) yönelik eleştirilerde bulunan Yavaş, geçmişte Kızılırmak, Sarıyar ve Koyunbaba Barajı’ndan Ankara’ya ek su sağlanması için başvurular yaptıklarını ancak yeterli hızın gösterilmediğini savundu.

“Cumhurbaşkanı’nın dahi peyzajlarda içme suyu kullanılmaması yönünde genelge yayımladığı bir ortamda kuraklığı neden kabul etmiyorsunuz?” diye sordu.

“Ankara’da Şu Anda Su Problemi Yok”

Basın toplantısının sonunda Ankaralılardan yaşanan sıkıntılar nedeniyle özür dileyen Yavaş, mevcut tabloya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Elimizden gelen her şeyi yaptık. Su kesintileri oldu ama Ankara halkı susuz bırakılmadı. Şu anda Ankara’da su problemi yok.”