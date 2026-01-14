Bursa genelinde dün etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken Yıldırım Ticaret Meslek Lisesi’nin bahçesinde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstü de karla kaplandı.

Öğrenciler Harekete Geçti

Durumu fark eden lise öğrencileri, okuldan temin ettikleri fırçalarla büstün üzerindeki kar birikintilerini temizledi. Öğrenciler, dikkatli şekilde çalışarak büstü kısa sürede kardan arındırdı.

O Anlar Kamerada

Öğrencilerin sergilediği bu duyarlı davranış, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü.