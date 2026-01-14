Asbestin yol açtığı sağlık riskleri uluslararası raporlarla bir kez daha doğrulanırken, Türkiye’de süregelen maruziyet ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaya devam ediyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, Avrupa Komisyonu’nun 2025 tarihli Meslek Hastalıkları Tavsiye Kararı’nın, asbeste bağlı kanser türlerinin kapsamını genişlettiğini belirterek, özellikle sindirim sistemi kanserlerine ilişkin bilimsel kanıtların güçlendiğine dikkat çekti. Ensari, uzun yıllardır görmezden gelinen meslek hastalıklarının artık inkâr edilemeyecek boyuta ulaştığını söyledi.

“ASBEST SADECE AKCİĞERLERDE KALMIYOR”

Asbestin yalnızca solunum yoluyla sınırlı bir tehdit olmadığını vurgulayan Ensari, “Asbest vücuda girdikten sonra sadece akciğerlerde kalmıyor; lenf yolları ve yutma yoluyla vücudun diğer bölgelerine de ulaşıyor. Bu nedenle sindirim sistemi başta olmak üzere farklı organlarda ciddi hastalıklara yol açtığı artık bilimsel olarak kabul ediliyor.” ifadelerini kullandı.

“YENİ KANSER TÜRLERİ ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ”

2025 raporuyla birlikte bazı hastalıkların kesin biçimde asbeste bağlı meslek hastalığı olarak tanındığını hatırlatan Ensari, şunları söyledi: “Mezotelyoma ve akciğer kanserine ek olarak artık gırtlak ve yumurtalık kanserleri de asbeste bağlı meslek hastalığı statüsündedir. Sindirim sistemi kanserleri olan kolon, mide ve rektum kanserleri ise kuvvetli şüpheyle izlenmektedir.”

Bu gelişmenin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile tazminat ve sosyal güvenlik sistemleri açısından önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Ensari, Türkiye’de ise tablonun endişe verici olduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE’DE MARUZİYET SÜRÜYOR, KAYITLAR YETERSİZ”

Türkiye’de asbest maruziyetinin hâlen birçok alanda devam ettiğini belirten Ensari, “Kentsel dönüşüm, bina yıkımı, gemi sökümü, bakım-onarım, altyapı ve sanayi faaliyetleri asbest riskinin sürdüğü başlıca alanlardır. Buna rağmen asbeste bağlı meslek hastalıklarının tanı, bildirim ve kayıt süreçlerinde ciddi yapısal eksiklikler bulunmaktadır” dedi. Uzun yıllar süren gizli (latent) dönem nedeniyle çok sayıda vakanın mesleki nedenlerinin araştırılmadığını ifade eden Ensari, “Bugün ortaya çıkan birçok kanser vakası, mesleki bağlantısı sorgulanmadan değerlendiriliyor ve meslek hastalığı olarak tanınmıyor.” diye konuştu.

