İzmir’de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen hammaddeyle yaklaşık 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği belirtildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, imalathane kurarak uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Jandarmanın sokak satıcılarından imalathaneye uzanan takibi sonucu, 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi.

İmalathanede yapılan aramalarda;

6 adet uyuşturucu hap basım makinesi,

1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi.

Yetkililer, torbacısından imalatçısına kadar uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, başta gençler olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucuya karşı operasyonların devam edeceğini bildirdi.