İzmir’de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen hammaddeyle yaklaşık 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği belirtildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, imalathane kurarak uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Jandarmanın sokak satıcılarından imalathaneye uzanan takibi sonucu, 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi.

İmalathanede yapılan aramalarda;

Yetkililer, torbacısından imalatçısına kadar uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, başta gençler olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucuya karşı operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi