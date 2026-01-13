DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, 'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlarımıza imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddiaları dolandırıcılık girişimidir. Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmî sistemler üzerinden yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur' denildi. (DHA)
DMM’den Dolandırıcılık Uyarısı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin imza karşılığında elden para dağıttığı yönündeki iddiaların dolandırıcılık olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
