CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş.’nin 2023 yılında 110 milyon TL kâr açıklamasına rağmen, 2024 yılı faaliyet raporunda 3 milyar TL zarar bildirdiğini açıkladı. Tanal, bu zararın piyasa koşullarından değil, “yandaş kayırmacılığı ve kötü yönetimden” kaynaklandığını savundu.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tarım Kredi, üreticinin yanında değil, siyaseten güçlü olanların yanında duruyor. Kamu kaynakları yandaş şirketlere aktarılıyor” ifadelerini kullandı.

Sarımsak ve zeytinyağı ticareti iddiası

Tanal’ın paylaştığı belgelere göre kurumun, Suriye’nin Cinderes bölgesinden Sidre Deviren adlı kişiden 22 ton sarımsağı 50 TL’den satın alıp, aynı kişinin Türkiye’de kurduğu Emiryağ İthalat İhracat Ltd. Şti.’ne 55 TL’den sattığı iddia edildi. Benzer şekilde zeytinyağı alımlarında da aynı kişi ve şirketin yer aldığı öne sürüldü.

Canlı hayvan ve çay alımı

Tanal ayrıca Tarım Kredi’nin canlı hayvan tedarikinde, Çanakkale’de AK Parti’nin eski belediye başkan aday adayına ait firmalara aracılık yetkisi verildiğini, Karadeniz’deki çay alımlarının ise AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’in firması Pekmezli Çay Sanayi’nden yapıldığını iddia etti.

“Kamu zararı soruşturulmalı” çağrısı

Tanal, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’na atıf yaparak kamu kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini hatırlattı. “Bu tablo artık gizlenemez. Tarım Kredi zarara uğratılmış, kamu kaynakları yandaşlara aktarılmıştır. Sorumlular hesap vermeli, kamu zararı derhal soruşturulmalıdır” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nden ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.