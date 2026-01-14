CHP Muratpaşa İlçesi Başkan Can Okan Kıran, ilçe Sekreteri Abdi Karamık ve Kadın Kolları Başkanı Nurşen Bildirici başkanlığında teşkilat üyeleri, CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemine destek vermek amacıyla TBMM’ye çıkartma yaptılar ve milletvekillerine destek verdiler.

CHP Muratpaşa İlçesi üyeleri önce Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Mustafa Erdem , Aykut Kara ve Sururi Corabatır’ı ziyaret ettiler. Daha sonra CHP’nin haftalık grup toplantısı katıldılar.

CHP Milletvekillerinin "Meclis'i terk etmeme" eylemine destek veren Antalya Muratpaşa ilçe örgütü üyeleri şunlar ;

Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, İlçe sekreteri Abdi Karamık, Özge Kovacıoğlu, Bilal Şevik, Yadigar Arat, Nurşen Bildirici, Bülent Kozan, İsmail Tıbık, Osman Çıngı, Zeki Tıraş, Salihcan Akbaş, İren Önsay, Samet Tuncal, Gülşen Yalçın, Gülderen Bilgiç, Yusuf Meşe, Özlem Çetiner, Hüseyin Kırmızıgül, Kıymet Özkan

CHP Muratpaşa ilçesi üyeleri daha sonra Antalya milletvekilleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.