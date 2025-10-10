Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

El Bilal Toure'nin Durumu Ciddi mi?

Sakatlığın ciddiyetine dair net bir süre belirtilmezken, oyuncunun sahalardan bir süre uzak kalabileceği tahmin ediliyor. Beşiktaş’ın gol yollarındaki önemli isimlerinden biri olan El Bilal Toure’nin, özellikle Süper Lig ve Avrupa maçlarında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

El Bilal Toure’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



