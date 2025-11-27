Günün ikinci maçında ise Atko Grup Pendikspor, kendi sahasında Manisa FK ile saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig 15. hafta fikstürünü açıkladı:

29 Kasım Cuma

17.00 – Amed Sportif Faaliyetler vs Esenler Erokspor (Diyarbakır)

20.00 – Atko Grup Pendikspor vs Manisa FK (Pendik)

30 Kasım Cumartesi

13.30 – Erzurumspor FK vs İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 – Ankara Keçiörengücü vs Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 – Vanspor FK vs Serikspor (Van Atatürk)

19.00 – Sakaryaspor vs Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

1 Aralık Pazar

13.30 – Sivasspor vs Boluspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 – Sarıyer vs Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 – Bodrum FK vs Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)

2 Aralık Pazartesi

20.00 – Adana Demirspor vs Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

Hafta boyunca hem alt sıraları hem de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor.