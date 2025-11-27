Günün ikinci maçında ise Atko Grup Pendikspor, kendi sahasında Manisa FK ile saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig 15. hafta fikstürünü açıkladı:
29 Kasım Cuma
17.00 – Amed Sportif Faaliyetler vs Esenler Erokspor (Diyarbakır)
20.00 – Atko Grup Pendikspor vs Manisa FK (Pendik)
30 Kasım Cumartesi
13.30 – Erzurumspor FK vs İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 – Ankara Keçiörengücü vs Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
16.00 – Vanspor FK vs Serikspor (Van Atatürk)
19.00 – Sakaryaspor vs Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
1 Aralık Pazar
13.30 – Sivasspor vs Boluspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 – Sarıyer vs Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 – Bodrum FK vs Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)
2 Aralık Pazartesi
20.00 – Adana Demirspor vs Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
Hafta boyunca hem alt sıraları hem de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor.