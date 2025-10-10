Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi hakkında konuşan Özbek, Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı açıklamanın ardından durumun kamuoyunda zaten netlik kazandığını belirtti:

“Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili, Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama olayın fazla tartışmaya gerek kalmadan aleniyet kazanmasını sağladı. Nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladı zaten. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tek tip sözleşmelerle ilgili hassasiyetini de hepimiz biliyoruz.”

Özbek, konunun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını belirterek, FIFA ve UEFA düzeyinde de benzer durumlarda yaptırımlar uygulandığını hatırlattı:

“Bu konular uluslararası yaptırımlar doğurabilecek meselelerdir. TFF Başkanı'nın bu konuya ciddi şekilde eğileceğini düşünüyorum. Biz de bu doğrultuda süreci takip ediyoruz.”

Barış Alper Yılmaz: “Yeni Sözleşmesiyle Devam Ediyor”

Dursun Özbek, form grafiğiyle dikkat çeken Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu:

“Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle yola devam ediyor.”

Mauro Icardi’nin Sözleşmesi: “Yeni Kontrat Bugünün Gündemi Değil”

Mauro Icardi’nin sözleşmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı, Arjantinli yıldızın bu sezonki katkısına güven duyduklarını söyledi:

“Mauro Icardi'nin bu sezon bizdeki son yılı. Çok önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda büyük katkılar verdi. Bu sezon da verecektir. Yeni sözleşme konusu sezon ortasında değerlendirilecek.”

“Yönümüz Avrupa ve Asya’ya Açık”

Özbek, Galatasaray’ın uluslararası ilişkilerini de değerlendirdi:

“Yönümüz tüm dünyaya açık. Avrupa ile ilişkilerimiz güçlü. Asya ile de gelişmeye açık bir yapımız var. Oyuncu transferi ve sponsorluklar konusunda ciddi görüşmeler yürütüyoruz.”

NBA Europe Projesinde Galatasaray Vurgusu

Basketbol tarafında da uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Özbek, FIBA’nın daveti üzerine NBA Europe projesi için Cenevre’de görüşmeler yaptıklarını açıkladı:

“FIBA’nın davetiyle Cenevre’ye gittik. Avrupa'da yeni bir oluşum planlanıyor: NBA Europe. Galatasaray’ın bu oluşumda yer almasını istediler. Henüz sonuçlanmadı ama davet almamız önemli. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız.”