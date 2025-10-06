Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde inşaatta çalışan işçilerden ikisi henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, düşen işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat alanı güvenlik şeridiyle kapatılırken, iş güvenliği önlemleri konusunda ihmallerin olup olmadığı araştırılıyor.