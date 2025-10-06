Medicana Sağlık Grubu Psikoloji Bölümünden Uzm. Klinik Psk. Tuğçe Çolakoğlu depresyon hakkında “Enerji düşüklüğü, sürekli uyuma isteği ya da tam tersi uykuya dalmakta zorlanma, odaklanma zorlukları, iştah değişiklikleri depresyonun erken bulguları olabilir. Bununla birlikte, sabah yorgunluğu ve bitkinlik konusunu araştırmaya başlarken öncelikle fizyolojik sebepler incelenmelidir. Bu tür şikayetlerin devam etmesi ve artması durumunda gerekli kan tahlillerinin yapılabilmesi için öncelikle kişinin ilgili kurumlara başvurması gerekir” dedi.

Depresyon, günümüzde en sık görülen duygu durum bozukluklarından biridir. Depresyon, kişinin yalnızca duygusal durumunda değil, günlük faaliyetlerini yapmasını önleyebilecek şekilde bedensel fonksiyonlarında da zorlanma yaşamasına sebep olabilir. Sabahları yataktan kalkmakta güçlük çekmek, günün ilk saatlerinden itibaren yoğun bir bitkinlik hissetmek, günlük rutin ve normal koşullarda kişiye basit gelen işleri yapmakta zorlanma veya motivasyon kaybı yaşamak gibi belirtiler günümüzde çok sık normalleştirilmektedir fakat bunlar çoğu zaman depresyonun ilk sinyalleri arasında yer alır” diye konuştu.

‘UYKUYA DALMAKTA ZORLANMA DEPRESYONUN ERKEN BULGULARI OLABİLİR’

Depresyonun bedensel belirtilerinin günümüzde normalleştirilerek göz ardı edilme riski taşımakta olduğunu belirten Uzm. Klinik Psk. Çolakoğlu, “Oysaki enerji düşüklüğü, sürekli uyuma isteği ya da tam tersi uykuya dalmakta zorlanma, odaklanma zorlukları, iştah değişiklikleri depresyonun erken bulguları olabilir. Bununla birlikte, sabah yorgunluğu ve bitkinlik konusunu araştırmaya başlarken öncelikle fizyolojik sebepler incelenmelidir. Bu tür şikayetlerin devam etmesi ve artması durumunda gerekli kan tahlillerinin yapılabilmesi için öncelikle kişinin ilgili alandaki hekimi ile görüşüp fiziksel nedenlerin araştırılması ve bunların elenebilmesinin ardından psikolojik etkenlerin de çerçeveye dahil edilmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

‘DEĞERLENDİRME İÇİN UZMANA BAŞVURMALI’

Depresyonun sabah yorgunluğu, düzenli uykuya rağmen dinlenmiş uyanamama, yorgun ve halsiz hissetme ve güne başlamakta zorlanma şeklinde belirtilerinin bulunduğunu belirten Uzm. Klinik Psk. Çolakoğlu, “Farklı stres faktörleri sebebiyle bu belirtiler zaman zaman herkesin yaşayabileceği geçici durumlar olabilmektedir. Ancak bu durumlar stabil kalarak veya artarak 2 haftadan uzun süre devam ediyorsa, kişinin günlük yaşamını ve işlevselliğini belirgin şekilde etkiliyorsa mental sağlık açısından dikkate alınması gereken önemli bir işaret olarak görülmelidir ve profesyonel değerlendirme için bir uzmana başvurmak önemlidir” diye konuştu.

‘ERKEN FARK EDİLEN BELİRTİLER DESTEK SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIR’

“Depresyon, ne kadar erken dönemde fark edilirse çözülmesine yönelik tedavi ve destek süreci bir o kadar kolay ilerler” diyen Uzm. Klinik Psk. Çolakoğlu, şöyle devam etti: “Sabahları uyanmakta zorlanma, rutin ve günlük işlere karşı yüksek düzeyde isteksizlik ve sürekli bitkinlik gibi küçük görünen işaretler, zaman ilerledikçe kişinin yaşam kalitesini ve ciddi şekilde düşürebilir. Zaman geçtikçe kronikleşebilen bu durumlarda kişinin çözüme yönelik motivasyonu da azalabilmektedir. Bu tür belirtiler erken dönemde fark edilip bir uzmana başvurulduğunda, belirtiler yerleşmeden ve ciddi düzeyde kronikleşmeden tedavi süreci başlatılabilir. Böylelikle, belirtilerin azalması süreci hem daha kısa sürede gerçekleşmekte hem de kişinin yaşamında olumlu değişiklikler daha hızlı gözlenmektedir.”

‘DEPRESYON TEDAVİ EDİLEBİLİR’

Uzm. Klinik Psk. Çolakoğlu, son olarak şunları söyledi:

“Depresyon, doğru müdahalelerle tedavi edilebilen bir mental sağlık sorunudur. Erken müdahale ise süreci hızlandırmaktadır. Terapi, ilaç tedavisi ya da her ikisinin bir arada uygulanmasıyla bireylerin sağlıklı mental durumlarına yeniden ulaşabildikleri araştırmalarda da klinik gözlemde de sık sık görülmektedir. Belirtiler ne kadar erken fark edilirse, tedavi süreci kişinin kendisi için de bir o kadar kolay ve etkili olur. Bu nedenle sabahları uyanmakta zorlanma, uyanma sonrasında dinlenememiş hissetme, gün boyu süren yorgunluk ve birçok konuya yayılan isteksizlik gibi şikâyetler göz arid edilmemelidir. Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilen bu belirtiler fark edildiğinde, bunlarla baş etmekte zorlanıldığında bir uzmandan profesyonel destek almak en doğru adımdır. Bu süreç yalnız kalmak zorunda olduğunuz bir süreç değil, doğru desteklerle güçlenerek çıkabileceğiniz bir süreç olabilmektedir.”