Ankara’nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi’nde yer alan Akdere Dereboyu Caddesi, gece saatlerinde adeta yarış pistine dönüyor. Uzun ve düz yapısıyla hıza elverişli olan cadde, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Sonsöz Gazetesi ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, gece boyunca 120-130 kilometre hıza çıkan araçların caddeyi kullandığını belirterek, “Gece burası Teksas oluyor. Polisi arayana kadar araçlar çoktan gidiyor. Plaka almak imkânsız, jet gibi gelip jet gibi gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, yüksek sesli egzoz patlatmaları, son ses müzik ve art arda basılan kornalar nedeniyle ciddi gürültü kirliliği yaşandığını dile getiriyor. Sabah erken saatlerde işe gitmek zorunda olan mahalle sakinleri ise uykusuzluğun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söylüyor.

Şikâyetçi vatandaş, “Sabah 6’da işe kalkıyoruz, sarhoş gibi gidip geliyoruz. Bu durum hem işe hem eve yansıyor. Psikolojik olarak da yıpranıyoruz” diyerek yaşanan sorunun boyutunu anlattı.,

Mahalle sakinleri, bugüne kadar Mamak Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve trafik birimlerine defalarca başvurduklarını ancak kalıcı bir çözüm üretilmediğini ifade ediyor.

Vatandaşlara göre mevcut MOBESE kameraları caydırıcı olmuyor. “Burası köy yolu değil, Ankara’nın göbeği” diyen mahalle halkı, caddenin ortasına MOBESE destekli kasis yapılmasının hem hız hem de gürültü sorununu çözebileceğini belirtiyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerden Akdere Dereboyu Caddesi için acil önlem alınmasını talep ediyor.