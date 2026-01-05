Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada 2026 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarlarını açıkladı.

Erdoğan, burs tutarlarının eğitim kademelerine göre güncellendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılı itibarıyla burs tutarlarımızı yeniden düzenledik. Lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 8 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 12 bin lira burs desteği sağlayacağız.”

Ne kadardı, ne kadar oldu?

2025 yılında uygulanan burs tutarlarıyla karşılaştırıldığında artış şöyle gerçekleşti

Açıklamada, yeni burs tutarlarının 2026 eğitim öğretim döneminde geçerli olacağı belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi