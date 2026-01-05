Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada 2026 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarlarını açıkladı.
Erdoğan, burs tutarlarının eğitim kademelerine göre güncellendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“2026 yılı itibarıyla burs tutarlarımızı yeniden düzenledik. Lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 8 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 12 bin lira burs desteği sağlayacağız.”
Ne kadardı, ne kadar oldu?
2025 yılında uygulanan burs tutarlarıyla karşılaştırıldığında artış şöyle gerçekleşti
-
Lisans: 3.000 TL → 4.000 TL
-
Yüksek lisans: 6.000 TL → 8.000 TL
-
Doktora: 9.000 TL → 12.000 TL
Açıklamada, yeni burs tutarlarının 2026 eğitim öğretim döneminde geçerli olacağı belirtildi.