Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada 2026 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarlarını açıkladı.

Erdoğan, burs tutarlarının eğitim kademelerine göre güncellendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılı itibarıyla burs tutarlarımızı yeniden düzenledik. Lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 8 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 12 bin lira burs desteği sağlayacağız.”

Ne kadardı, ne kadar oldu?

2025 yılında uygulanan burs tutarlarıyla karşılaştırıldığında artış şöyle gerçekleşti

Lisans: 3.000 TL → 4.000 TL

Yüksek lisans: 6.000 TL → 8.000 TL

Doktora: 9.000 TL → 12.000 TL

Açıklamada, yeni burs tutarlarının 2026 eğitim öğretim döneminde geçerli olacağı belirtildi.