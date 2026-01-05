Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada Venezuela’da yaşanan gelişmelere değindi. Erdoğan, hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek, güç kullanımına dayalı yaklaşımların çatışmaları derinleştireceğini ifade etti.

Erdoğan, “Hukukun gücü yerine gücün hukuku egemen olursa çatışma eksik olmaz” dedi.

Türkiye ile Venezuela arasındaki yakın dostluk ilişkisine vurgu yapan Erdoğan, muhalefetin yaklaşımını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor.

Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu birçok kez göstermiştir. Ülkelerin egemenlik hakkının ihlal edilmesi küresel düzeyde riskli adımlardır. Türkiye, dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.”

Erdoğan, Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine de değinerek şunları söyledi:

“ABD Başkanı Sayın Trump ile telefon görüşmemizde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik.”

Erdoğan, Türkiye’nin Venezuela halkıyla dayanışmayı sürdüreceğini vurguladı.