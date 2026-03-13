Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Atayurt Mahallesi’nde yapımı devam eden Etimesgut Sosyal Yaşam Merkezi hakkında açıklamada bulundu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda merkezin çok yakında hizmete açılacağını belirterek, projenin her yaştan vatandaşın kullanabileceği modern bir yaşam alanı olacağını ifade etti.

Toplam 7 bin 727 metrekarelik alanda inşa edilen merkezde kütüphane, amfi tiyatro ve çeşitli atölyeler yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerinin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebileceği önemli bir alan kazandırılması hedefleniyor.

ABB tarafından hayata geçirilen Etimesgut Sosyal Yaşam Merkezi’nin, özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların bir araya gelebileceği çok amaçlı bir buluşma noktası olması planlanıyor.