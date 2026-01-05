Sosyal medyada, Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed Şara’ya yönelik iyi planlanmış bir suikast girişimi düzenlendiğiiddia edildi. Paylaşımlarda, Şara’nın saldırıdan ağır yaralı kurtulduğu ve Türkiye’de tedavi gördüğü öne sürüldü.

İddialar, İsrailli gazeteci Edy Cohen’in sosyal medya paylaşımlarının ardından gündeme geldi. Konuya ilişkin Suriye makamlarından ya da Türkiye’den resmi bir açıklama yapılmadı.

Paylaşılan görüntü ve bilgilerin bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı, iddiaların şu aşamada teyit edilemediği belirtildi.

اشاعات كثيرة يتم تداولها عن إصابة ابو محمد الجولاني في كمين محكم قبل أيام. نراقب الوضع pic.twitter.com/o4iKdPyiEs — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) January 5, 2026

Muhammed Şara Kimdir?

Kamuoyunda daha çok Ebu Muhammed el-Cevlani (veya Colani) lakabıyla tanınan Ahmed Hüseyin eş-Şara, 29 Ocak 2025 tarihinden itibaren Suriye Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Suriyeli bir siyasetçi ve askeri komutandır.

Şara, Suriye iç savaşında özellikle İdlib ve çevresinde etkili olan silahlı yapıların başındaki isimlerden biri olarak öne çıktı. Geçmişte El Kaide bağlantılı yapılarla ilişkisi olduğu iddia edilmiş, daha sonraki süreçte ise bu bağlardan koptuğunu savunmuştur.