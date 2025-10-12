Market işletmecisi K.Ş, arkadaş çevresinin etkisiyle 20 yaşında madde kullanmaya başladı. Zamanla hayatının kontrolden çıktığını fark eden K.Ş, eşiyle boşanma aşamasına geldi. Eşinin yönlendirmesiyle YEDAM’a başvuran K.Ş, 6 ay süren tedavi ve danışmanlık desteğiyle hem madde hem de alkol bağımlılığını bıraktı.

K.Ş, sürecin ardından hayatını düzene koyarak işine ve ailesine odaklandı. “Günlük 10-15 gram madde kullanıyordum. Şükürler olsun 6 aydır temizim,” diyerek YEDAM’a başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

YEDAM’dan Destek ve Bilinçlendirme

Niğde YEDAM Klinik Psikoloğu Kevser Kayalı, alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığına yönelik tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet verdiklerini belirtti. Kayalı, “Danışanımız 6 aydır terapilere devam ediyor, ailesi de sürece destek veriyor,” dedi.

YEDAM, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere rehberlik, atölye çalışmaları ve psikolojik destek sağlayarak toplumsal hayata katılımı güçlendiriyor.