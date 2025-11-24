Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada İ.B. tarafından tüfekle ağır yaralanan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan B.Y. kurtarılamadı.

B.Y'nin cenazesinin mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Jandarmanın, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.