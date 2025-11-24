Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Toprağa atılan her tohum nasıl bir fidana dönüşüyorsa, öğretmenlerimizin zihinlere ektiği her bilgi de ülkemizin yarınlarını yeşerten en değerli mirastır.' ifadesini kullandı.

Yumaklı, Sosyal hesabından '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı mesajında, 'Toprağa atılan her tohum nasıl bir fidana dönüşüyorsa, öğretmenlerimizin zihinlere ektiği her bilgi de ülkemizin yarınlarını yeşerten en değerli mirastır. Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, verdikleri emekler için teşekkür ediyorum.' değerlendirmesinde bulundu.