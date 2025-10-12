Hangi İllerde Yağış Bekleniyor?

Meteoroloji’nin uyarısına göre;

Diyarbakır , Şanlıurfa’nın kuzeyi , Batman , Mardin’in kuzeyi ,

Elazığ’ın doğusu , Bingöl , Muş , Bitlis ,

Zamanla Erzurum, Ağrı, Van’ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde

kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Karla Karışık Yağmur Beklenen Bölgeler

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2000 metre üzeri rakıma sahip yerlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Olası Riskler ve Uyarılar

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Yağış Zaman Aralığı

Başlama Zamanı: 12 Ekim 2025, Saat 17.00

Bitiş Zamanı: 13 Ekim 2025, Saat 10.00

Meteoroloji yetkilileri, özellikle akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar bölgede etkili olabilecek yağışlar nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.