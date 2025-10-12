Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklık sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Kar yağışı, kayak merkezindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir, Hacılar Kapı ve Develi Kapı bölgelerinde etkili oluyor. Yer yer tipi ve sisin görüldüğü bölgede pistler beyaza büründü. Şehir merkezinde ise yağmurlu ve soğuk hava sürüyor.

Yozgat’ta Kar Manzaraları

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Nalbant Geçidi mevkisinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Yaklaşık 2 bin rakımdaki geçitte etkili olan kar, vatandaşlar tarafından kayda alındı. Yağış aralıklarla devam ederken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.