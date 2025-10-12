6 Ocak 2021’de Trump destekçileri, 3 Kasım 2020 seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia ederek Washington’daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Protesto sonrası aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, Kongre binasını basmış; olaylarda biri polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.