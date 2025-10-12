Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, iddianın doğrulanması durumunda birçok kişiden özür dilmesi gerektiğini savundu.
ABD Adalet Bakanlığı ise Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, Kongre baskını sırasında kalabalık içinde “gizli ajan” bulunmadığını belirtmişti.
6 Ocak 2021’de Neler Oldu?
-
6 Ocak 2021’de Trump destekçileri, 3 Kasım 2020 seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia ederek Washington’daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.
-
Protesto sonrası aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, Kongre binasını basmış; olaylarda biri polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.
-
Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı.
-
Trump, 20 Ocak 2025’te Başkanlık kararnamesiyle, baskına karışan ve hapis cezası alan ya da kovuşturması süren yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.