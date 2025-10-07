Ankara'da geçtiğimiz günlerde Kesikköprü su hattında meydana gelen arıza nedeniyle başlayan su kesintileri, kent genelinde büyük sıkıntılara yol açtı. Bir haftadır devam eden kesintiler, bazı ilçelerde tamamen susuzluk yaşanmasına neden olurken, 6 Ekim'de son bulması beklenen çalışmaların 8 Ekim'e uzatılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sosyal medya üzerinden birçok Başkentli, bazı mahallelere günlerdir hiç su verilmediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Özellikle Mamak, Keçiören ve Altındağ ilçelerinden gelen şikayetler dikkat çekerken, bazı kullanıcılar arızanın tekrar eden boru patlamalarından kaynaklandığını öne sürdü.

Kuraklık mı, arıza mı?

Geçtiğimiz günlerde, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sorunun kuraklıktan değil, Kesikköprü hattında meydana gelen teknik arızadan kaynaklandığını ifade etmişti. Yavaş, ekiplerin arızayı gidermek için yoğun şekilde çalıştığını vurguladı. Ancak kentte uzun süredir yağış görülmemesi ve barajlardaki doluluk oranının yüzde 4 seviyelerine düşmesi, Başkentlilerde kuraklık endişesini de artırıyor. Uzmanlar, Ankara'nın su altyapısının yenilenmesi gerektiğine dikkat çekerken, yaşanan bu son kriz su yönetimi politikalarının yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirdi.

Vatandaşlar, hem geçici çözümlerin yetersizliğinden hem de bilgilendirme eksikliğinden dolayı tepkili. Özellikle su tankerleriyle yapılan dağıtımın yetersiz kaldığı bazı bölgelerde halk su ihtiyacını marketlerden ve komşularından karşılamaya çalışıyor.