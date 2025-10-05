Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1-14 Ekim tarihleri arasında 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Kent Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında, farklı coğrafyalardan gelen birbirinden değerli sanatçılar, performanslarıyla Etimesgutlu sanatseverlerle buluşarak kültür ve sanat dolu günler yaşatıyor.

Bu etkinlikler kapsamında CKM Ali Cem Köroğlu Sahnesi, dikkat çekici bir çağdaş dans performansına ev sahipliği yaptı. "Kaçak Çay Saati" isimli gösteri, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Mustafa Zeren, Fatih Gençkal ve Cansu Pelin İşbilen’in birlikte sahneye taşıdığı bu etkileyici yapım, tibia x fibula oluşumu tarafından hazırlandı.

"Kaçak Çay Saati", dansın evrensel ve dönüştürücü gücünü kullanarak izleyicilerin zihinlerinde yeni sorgulama alanları açmayı hedefliyor. Hayatın kırılgan noktalarına temas eden performans; önyargılar, anlam arayışları, bireysel dertler ve hayaller ekseninde insanlık durumunu sorguluyor. Gösteri, izleyenlere şu temel soruları düşündürmeyi amaçlıyor: "Kim, neyin serbest olduğuna karar verir? Bu kararlar bireylerin hareketlerini ve yaşamlarını nasıl şekillendirir? Tüm bunların çağdaş dansla nasıl bir ilişkisi vardır?"

Sahnedeki her hareket, seyirciye bir düşünce alanı sunarken; alışılmışın dışına çıkan anlatım dili, izleyiciyi pasif bir konumdan çıkararak aktif bir sorgulayıcıya dönüştürüyor. "Kaçak Çay Saati", yalnızca bir dans performansı değil, aynı zamanda toplumsal normlara, bireysel özgürlüklere ve ifade biçimlerine dair derin bir düşünsel yolculuk sunuyor.

Oyun sonrasında gerçekleştirilen söyleşide, hem oyunun tekniki hususları hem de temsil mesajlarıyla ilgili interaktif bir ortamı oluşturuldu. İzleyiciler sorularıyla, dansın toplumsal mesaj noktasındaki yerinin öneminin pekiştirilmesine katkı sağladı