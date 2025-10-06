Melis SAPAZ

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencileri Buğra Kağan Kayhan ve Ahmet Salih Topakkaya, "A-Mont" ismini verdikleri, güneş enerjisiyle kendi kendini ısıtabilen ve cep telefonunu şarj edebilen mont tasarladı.

Darüşşifa Koleji 12. sınıf öğrencileri Kayhan ve Topakkaya, yaklaşık bir yıl süren çalışmalarının sonucunda, güneş enerjisini solar panelleriyle elektrik enerjisine çevirerek, bu enerjiyi telefon şarjı, GPS sistemi ve ısıtma sisteminde kullanan "akıllı mont" üretti.

Soğuk havalara dayanıklı

Güneş enerjisinden kendi elektriğini üretebilen mont aynı zamanda oluşabilecek radyasyon riskine karşın radyasyon önleyici sistemle donatıldı. Suya dayanıklı malzemelerden üretilen mont, yağışlı havalarda da kullanılabiliyor.

"Akıllı mont"u tasarlayan öğrencilerden Ahmet Salih Topakkaya, zorlu kış şartlarında kolayca ısınabilmek ve çabuk biten telefon bataryalarına çözüm bulabilmek amacıyla projeyi geliştirdiklerini ifade etti.

"Acil çağrı ve mesaj atılabiliyor"

Projenin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Buğra Kağan Kayhan da "akıllı mont"un ısıtma sisteminin yanı sıra GPS sistemiyle acil durumlarda konum bilgisi gönderebilme özelliğinin olduğunu söyledi.

Bu GPS'i kendi geliştirdikleri Android uygulamasıyla birleştirdiklerini vurgulayan Buğra Kağan Kayhan, "Anlık olarak konum alma ve izleme özelliklerine sahip. Gerek uygulama üzerinden gerekse SMS üzerinden konum bilgisi atabiliyor." bilgisini verdi.

Kayhan, montun elektrik enerjisini depolayabildiğini ve ışık alamadığı durumlarda bir hafta süresince bu enerjiyi kullandığını aktardı.

Darüşşifa Koleji Rehber Öğretmeni ve Proje Sorumlusu Mustafa Onmuş ise öğrencilerin geliştirdiği projeyle heyecanlandıklarını ve uluslararası proje yarışmalarında öğrencileri desteklediklerini söyledi.