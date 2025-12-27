WhatsApp desteği kesilecek telefonlar kararının arkasında güvenlik ve performans gerekçeleri bulunuyor. Eski işletim sistemleri, yeni güvenlik güncellemelerini desteklemediği için kullanıcı verileri risk altında kalabiliyor. WhatsApp desteği kesilecek telefonlar genellikle güncelleme almayan cihazlardan oluşuyor. Bu nedenle Meta, kullanıcı güvenliği için bu adımı atıyor.

Android Telefonlarda WhatsApp Desteği Neden Bitiyor?

Android dünyasında WhatsApp desteği kesilecek telefonlar, Android 5.0 Lollipop ve daha eski sürümleri kullanan cihazlardan oluşuyor. Bu işletim sistemleri, WhatsApp’ın yeni özelliklerini ve güvenlik protokollerini destekleyemiyor. WhatsApp desteği kesilecek telefonlar arasında bir dönemin amiral gemisi olan modellerin bulunması dikkat çekiyor. Kullanıcılar bu kararla birlikte mesajlaşma hizmetinden tamamen mahrum kalacak.

WhatsApp Desteği Kesilecek Samsung Telefonlar

WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesinde Samsung markası geniş yer tutuyor. Samsung Galaxy S3, S4 ve S5 serileri artık WhatsApp kullanamayacak. Aynı şekilde Galaxy Note 2 ve Note 3 modelleri de WhatsApp desteği kesilecek telefonlar arasında bulunuyor. Bu cihazlar bir dönemin en güçlü Android telefonları arasında yer alıyordu.

WhatsApp desteği kesilecek telefonlar arasında Samsung Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini ve Galaxy Trend gibi modeller de yer alıyor. Ayrıca giriş seviyesi cihazlardan Galaxy J2 de WhatsApp desteğini kaybedecek. Bu durum özellikle hâlâ eski telefon kullanan kullanıcıları zorlayacak. WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi Samsung kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

Huawei Telefonlarda WhatsApp Desteği Bitiyor

Huawei kullanıcıları için de WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi açıklandı. Huawei Ascend Mate, Ascend G740 ve Ascend D2 modelleri artık WhatsApp üzerinden mesaj gönderemeyecek. Bu cihazlar Android’in eski sürümlerini kullandığı için destek kapsamı dışında kaldı. WhatsApp desteği kesilecek telefonlar arasında Huawei’nin Ascend serisi dikkat çekiyor.

LG Telefonlar da Listede Yer Alıyor

WhatsApp desteği kesilecek telefonlar yalnızca Samsung ve Huawei ile sınırlı değil. LG Optimus L3 II, L5 II, F5 ve L7 II modelleri de destek dışı kalacak. Bu modeller uzun süredir güncelleme almıyor. WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesinde LG kullanıcıları da önemli bir yer tutuyor.

Sony Xperia Telefonlarda WhatsApp Dönemi Sona Eriyor

Bir dönem Android dünyasında oldukça popüler olan Sony Xperia modelleri de WhatsApp desteği kesilecek telefonlar arasında bulunuyor. Sony Xperia Z2 ve Xperia Z3 modelleri 2026 itibarıyla WhatsApp kullanamayacak. Bu cihazlar hâlâ aktif olarak kullanılsa da işletim sistemi yetersiz kalıyor. WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi Sony kullanıcılarını da etkiliyor.

iPhone Kullanıcıları da Risk Altında

WhatsApp desteği kesilecek telefonlar yalnızca Android cihazlarla sınırlı değil. Apple tarafında iOS 15.1 ve altı sürümleri kullanan iPhone’lar WhatsApp’a veda edecek. Bu durum özellikle eski iPhone modellerini kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi iPhone kullanıcıları için de oldukça kritik.

WhatsApp Kullanamayacak iPhone Modelleri

WhatsApp desteği kesilecek telefonlar arasında iPhone 5, iPhone 5c ve iPhone 5S yer alıyor. Ayrıca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri de destek dışı kalacak. Özellikle iPhone 6 serisinin listede yer alması dikkat çekiyor. WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi Apple kullanıcıları için sürpriz olmadı.

WhatsApp Desteği Kesilince Ne Olacak?

WhatsApp desteği kesilecek telefonlar, uygulamayı açamayacak ve mesaj gönderip alamayacak. Kullanıcılar sohbet geçmişlerine erişimde de sorun yaşayabilecek. Bu nedenle WhatsApp desteği kesilecek telefonlar için önceden önlem almak büyük önem taşıyor. Aksi halde iletişim tamamen kesilebilir.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

WhatsApp desteği kesilecek telefonlar kullanan kişilerin öncelikle sohbet yedeklerini alması gerekiyor. Google Drive veya iCloud üzerinden yedekleme yapmak büyük önem taşıyor. WhatsApp desteği kesilecek telefonlar için bir diğer çözüm ise daha güncel bir cihaza geçmek. Yeni telefonlarda WhatsApp sorunsuz şekilde çalışmaya devam edecek.

WhatsApp Desteği Kesilecek Telefonlar Neden Önemli?

WhatsApp desteği kesilecek telefonlar konusu sadece bir uygulama meselesi değil. Günlük iletişim, iş yazışmaları ve aile bağlantıları WhatsApp üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle WhatsApp desteği kesilecek telefonlar kullanıcılar için ciddi bir sorun yaratabiliyor. Özellikle yaşlı kullanıcılar bu durumdan daha fazla etkileniyor.

Yeni Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

WhatsApp desteği kesilecek telefonlar sonrası yeni cihaz alacak kullanıcıların işletim sistemi sürümüne dikkat etmesi gerekiyor. Android tarafında en az Android 10 ve üzeri öneriliyor. iPhone kullanıcıları için ise iOS güncelleme desteği uzun süre devam eden modeller tercih edilmeli. Böylece WhatsApp desteği kesilecek telefonlar sorunuyla yeniden karşılaşılmaz.

WhatsApp Desteği Kesilecek Telefonlar Listesi Genişleyebilir mi?

Uzmanlara göre WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi ilerleyen yıllarda daha da genişleyebilir. Teknolojinin hızla gelişmesi, eski cihazların daha çabuk devre dışı kalmasına neden oluyor. WhatsApp desteği kesilecek telefonlar her yıl yeniden güncelleniyor. Bu nedenle kullanıcıların güncel kalması büyük önem taşıyor.