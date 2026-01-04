Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026, 6 Ocak'ta Las Vegas'ta kapılarını açacak. Bu yıl Türkiye, "Turcorn Pavyonu" ve dev sanayi devleriyle fuarın en dikkat çeken ülkelerinden biri oldu. İşte ilk günün öne çıkan yerli başarıları:

Türk Robotu X Barista Dünyayı Büyülüyor

İstanbul merkezli robotik girişimi Thud e-Robotics, insansı hareket yeteneğine sahip otonom kahve robotu X Barista ile fuarın yıldızı oldu. Latte art yapabilen ve tamamen yapay zeka ile çalışan bu yerli robot, hizmet sektöründe yeni bir dönem başlatıyor.

Karsan'dan "Karsan AI" Vizyonu

Toplu taşımada dünya markası olma yolunda ilerleyen Karsan, CES 2026’da yeni nesil otonom modellerini ve "Karsan AI" (Autonomous Intelligence) felsefesini tanıttı. Karsan CEO'su Okan Baş, geleceğin sadece elektrikli değil, tamamen akıllı araçlarda olduğunu vurguladı.

Togg ve 35 Yeni Girişim

Türkiye'nin mobilite markası Togg, 2026 ihracat hedefleri doğrultusunda fuarda yerini alırken; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle tam 35 Türk teknoloji girişimi, Türkiye Pavilyonu'nda yatırımcılarla buluşuyor.