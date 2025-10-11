Ankara, önümüzdeki haftaya mevsim normallerine uygun serin sabahlar ve ılık öğle saatleriyle giriyor. Havanın büyük oranda güneşli veya parçalı bulutlu olacağı yeni haftada, vatandaşlar için şemsiye taşıma zorunluluğu görünmüyor, ancak sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler öneriliyor.

13 Ekim’de Güneşli Başkent, 18 Ekim’de 20 Dereceyi Görecek!

Haftanın ilk günü olan 13 Ekim Pazartesi, sabah saatlerinde serin hava etkili olacak. Gündüz saatlerinde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü eşliğinde sıcaklık 16 °C'ye kadar çıkacak. Hafta ortasına kadar sıcaklık kademeli olarak yükselirken, Çarşamba ve Perşembe günleri (15-16 Ekim) hava yer yer bulutlu olacak. Ancak yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklıkları 17-18 °C, gece sıcaklıkları ise 4-6 °C arasında değişecek.

En sıcak gün ise haftanın sonuna doğru, 18 Ekim Cumartesi olacak. Hava sıcaklığı 20 °C’ye kadar çıkarken, gece saatlerinde ise termometreler yeniden 8 °C'yi gösterecek.