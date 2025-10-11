Ankara’nın köklü semtlerinden Ayrancı, kültür ve sanatla dolu bir festivale ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ayrancım Derneği tarafından ilk kez Cumhuriyetin 100. yılı anısına 2023’te düzenlenen Ayrancı Fest, bu yıl daha da zenginleşen içeriğiyle 13 Ekim’de başlıyor.

“Ayrancı Fest 2024”, başkentin ilanının yıl dönümüne denk gelen 13 Ekim’den başlayarak, Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim’e kadar sürecek. Festival boyunca Ayrancı’nın beş farklı mahallesine yayılan etkinlikler; kafelerde, parklarda ve sahnelerde halka açık ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MAHALLE RUHUNU BULUŞTURAN PROGRAM

Festival, 13 Ekim Pazartesi günü “Dericizade Faruk Koleksiyonu Eski Ankara Fotoğrafları Sergisi” ve “Cumhuriyetten Bugüne Ayrancı’nın Aileleri” söyleşisiyle kapılarını açıyor.

Takip eden günlerde ise müzikten tarih sohbetlerine, yürüyüş rotalarından film söyleşilerine kadar birçok etkinlik yer alıyor:

15 Ekim: Müzik yazarı Murat Meriç ile “Şarkılarla Ankara” sohbeti

Müzik yazarı ile “Şarkılarla Ankara” sohbeti 16 Ekim: Serdar Şahinkaya ile AOÇ ve Merkez Lokantası üzerine keyifli bir sohbet

Serdar Şahinkaya ile üzerine keyifli bir sohbet 17 Ekim: İhsan Seddar Kaynar ile “Ankara’nın Cumhuriyet Şehri Olması” söyleşisi

İhsan Seddar Kaynar ile “Ankara’nın Cumhuriyet Şehri Olması” söyleşisi 18 Ekim: Tarihçi Hakan Kaynar’ın “100 Dublede Cumhuriyet Tarihi” sunumu

Tarihçi Hakan Kaynar’ın “100 Dublede Cumhuriyet Tarihi” sunumu 19 Ekim: Ege Kayacan ve Metin Solmaz ile “Anasonik Muhabbetler”

ÇOCUKLAR UNUTULMADI: 26 EKİM’DE BÜYÜK ÇOCUK ŞENLİĞİ

Festivalin belki de en renkli günü ise 26 Ekim Pazar. Portakal Çiçeği Parkı’nda 12.00 – 18.00 saatleri arasında düzenlenecek “Ayrancı Çocuk Şenliği”, çocuklar kadar ebeveynlerin de ilgisini çekecek bir program sunuyor.

Gün boyunca sürecek etkinliklerden bazıları:

Yaratıcı Atölyeler: Uçurtma yapımı, karikatür, mimarlık, bilim ve sanat atölyeleri

Uçurtma yapımı, karikatür, mimarlık, bilim ve sanat atölyeleri Ebeveynler için: Postür yogası ve foto-safari

Postür yogası ve foto-safari Sahne Etkinlikleri: Mini Mini Big Band, çocuk şarkıları konseri, Lindy Hop dans gösterisi, Mahalle Orkestrası konseri

YÜRÜYÜŞ, SİNEMA, TARİH VE YEREL HAFIZA

24-25 Ekim tarihlerinde Ankara’nın tarihine ve sinemasına odaklanan etkinlikler dikkat çekiyor. 25 Ekim'de yapılacak “Urban Walks Ayrancı Rotası Yürüyüşü” katılımcıları semtin bilinmeyen yönleriyle buluşturacak. Aynı gün Ali Gençoğlu ile “Sinema Gözüyle Ankara” söyleşisi gerçekleştirilecek.

DİP NOT; Tüm etkinlikler ücretsizdir. Etkinlik mekânları: Ayrancı Baharevi, Yiti Kahve, Oak Cafe, Çankaya Sahne, Fade Sahne, Portakal Çiçeği Parkı ve daha fazlası...