Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tam kaplama asfalt ve onarım çalışmalarını planlı ve koordineli biçimde yürüten belediye ekipleri, yolları yenileyerek ulaşım konforunu artırıyor.

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Çankaya’da, 2024-2025 döneminde gerçekleştirilen çalışmalarla hem mevcut yollar elden geçiriliyor hem de vatandaşların güvenli ulaşımı sağlanıyor.

Belediyenin verilerine göre, 2024 yılından bu yana 4 bin 648 noktada asfalt onarımı yapılırken, 312 cadde ve sokakta tam kaplama asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaklaşık iki yıllık süreçte toplam 130 bin ton asfalt, Çankaya’nın farklı bölgelerinde yol yenileme ve bakım çalışmalarında kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt Bölümü’nün faaliyet raporuna göre, bu dönemde 16 bin 359 metrelik yeni yol açımı, 32 bin 667 metrelik malzemeli yol bakımı ve 345 bin 524 metrelik makineli yol bakımı tamamlandı. Ayrıca 693 bin 242 metrekarelik alan temizliği ile 53 bin 890 metreküp moloz nakli yapıldı; 145 yapı da yıkılarak süreç sonuçlandırıldı.

124 mahallede planlı şekilde sürdürülen asfalt çalışmalarında yıl sonuna kadar hedeflenen serim miktarına ulaşmayı amaçlayan Çankaya Belediyesi, tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda altyapı hizmetlerine öncelik veren belediye, vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.