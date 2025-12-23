Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan bir özel jetle radar bağlantısı kesildi. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad’ı taşıyan özel jet, Ankara’dan havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu. Olayın ardından Ankara hava sahasının uçuşlara geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duruma ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya açıklamasında;

"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verdi.

