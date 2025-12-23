Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 2-1 yenildi.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlendi.
Fenerbahçe mücadeleye; Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle çıktı.
Beşiktaş ise sahada Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin ve Abraham 11’iyle yer aldı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Mert Müldür’ün savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Szymanski, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.
Beşiktaş 33. dakikada öne geçti. Abraham’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cerny, dar açıdan yaptığı vuruşla topu kaleci Tarık Çetin’in bacaklarının arasından ağlara gönderdi: 0-1.
Fenerbahçe, 42. dakikada penaltı kazandı. Abraham’ın Mert Müldür’ü ceza sahasında formasından çekmesi sonrası VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada Asensio, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda 54. dakikada Bartuğ Elmaz’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta giderken, 56. dakikada Orkun Kökçü’nün ortasında Emirhan Topçu’nun kafa vuruşunu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.
Mücadelenin uzatma dakikalarında Beşiktaş yeniden öne geçti. 90+1. dakikada Rashica’nın pasıyla ceza sahasına giren Cerny, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, Beşiktaş’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.