Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el Haddad ve beraberindeki heyetin, Türkiye’nin başkenti Ankara’da uçaklarının düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dibeybe, yaptığı yazılı açıklamada, “Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Mohamed Al-Haddad ve beraberindekilerin vefat haberini derin bir üzüntü ve kederle aldık” ifadelerini kullandı.

Açıklamada kazada hayatını kaybeden isimler şöyle sıralandı:

Korgeneral Mohamed Al-Haddad – Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı

Korgeneral Al-Fayturi Gharib – Kara Kuvvetleri Komutanı

Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi – Askeri Üretim Direktörü

Mohamed Al-Asawi Diab – Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı

Mohamed Omar Ahmed Mahjoub – Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı

Dibeybe, söz konusu heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaretin dönüş yolunda trajik bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, yaşanan kaybın Libya için büyük bir yıkım olduğunu vurguladı.

“Bu trajik kayıp, ülkemiz, ordumuz ve tüm halkımız için büyük bir kayıptır. Ülkelerine sadakat ve özveriyle hizmet eden, disiplin ve ulusal bağlılığın örnekleri olan insanları kaybettik” ifadelerini kullanan Dibeybe, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve silah arkadaşlarına taziyelerini iletti.

Libya Başbakanı, açıklamasını “Yüce Allah’tan merhumlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyorum” sözleriyle tamamladı.