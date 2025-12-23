Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan sonra radar temasının kesildiği, Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulmasının ardından düştüğü bildirilen özel jetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el Haddad’ı taşıyan uçağın yolcu listesine ulaşıldı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre uçakta bulunan isimler şöyle:

Korgeneral Muhammed el Haddad – Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı

Korgeneral el Fattouri Gharbil – Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı

Tuğgeneral Mahmud El-Fadivi – Askeri Üretim Otoritesi Başkanı

Mohamed El-Asawy – Danışman

Mohamed El Mahjoub – Medya personeli

Olayın ardından Ankara hava sahası geçici olarak uçuşlara kapatılırken, bölgeye çok sayıda arama, kurtarma ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin teknik ve adli incelemelerin sürdüğü, resmi açıklamaların ise yapılmasının beklendiği bildirildi.