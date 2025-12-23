Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabildiği bildirildi.

Bu kapsamda 23 Aralık 2025 saat 23.00 ile 24 Aralık 2025 saat 10.00 arasında Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü ve Çukurambar mahallelerinde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, suyun yeniden verilmesinin ardından özellikle yüksek kotlardaki bölgelere ulaşımın bir süre zaman alabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmaların aralıksız sürdüğü, çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.