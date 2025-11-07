Trendyol Süper Lig 12. Hafta Programı

Bugün:

  • 20.00 Gençlerbirliği – RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

  • 14.30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor (Gaziantep)

  • 17.00 Trabzonspor – Corendon Alanyaspor (Papara Park)

  • 20.00 Kasımpaşa – Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

  • 20.00 Hesap.com Antalyaspor – Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Kasım Pazar:

  • 14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

  • 17.00 Kocaelispor – Galatasaray (Kocaeli)

  • 20.00 Fenerbahçe – Zecorner Kayserispor (Chobani)

  • 20.00 Samsunspor – ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Trendyol 1. Lig 13. Hafta Maçları

Bugün başlayan 13. haftada dikkat çeken maçlardan biri Amed Sportif Faaliyetler – Hatayspor mücadelesi olacak. Haftanın programı şöyle:

Bugün:

  • 14.30 SMS Grup Sarıyer – İmaj Altyapı Vanspor

  • 17.00 Sipay Bodrum FK – İstanbulspor

Yarın:

9 Kasım Pazar:

  • 13.30 Erzurumspor – Esenler Erokspor

  • 13.30 Adana Demirspor – Ankara Keçiörengücü

  • 16.00 Pendikspor – Ümraniyespor

  • 19.00 Çorum FK – Iğdır FK

Nesine 2. Lig 12. Hafta

Kırmızı ve Beyaz Grup’ta heyecan 12. hafta maçlarıyla sürecek.
Kırmızı Grup’ta Yeni Malatyaspor – Arnavutköy Belediyesi mücadelesi öne çıkarken, Beyaz Grup’ta Altınordu – Şanlıurfaspor karşılaşması dikkat çekiyor.

Nesine 3. Lig 10. Hafta

4 grupta oynanacak 10. hafta maçlarıyla 3. Lig’de kıyasıya rekabet sürecek.
Haftanın dikkat çeken maçları arasında Altay – Balıkesirspor, Afyonspor – Bornova 1877, Karşıyaka – Ayvalıkgücü Belediyespor mücadeleleri bulunuyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 8. Hafta

Kadın futbolunda dev derbi heyecanı yaşanacak.
Galatasaray GAİN – Beşiktaş maçı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde saat 14.00’te oynanacak.

Diğer maçlar:

  • Yüksekovaspor – Ünye Kadın SK

  • ABB FOMGET – Prolift Giresun Sanayispor

  • Amed Sportif Faaliyetler – Fenerbahçe Arsavev

  • 1207 Antalyaspor – Hakkarigücü

  • Çekmeköy Bilgidoğa – Gaziantep Algspor

Kaynak: AA