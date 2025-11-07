Trendyol Süper Lig 12. Hafta Programı
Bugün:
-
20.00 Gençlerbirliği – RAMS Başakşehir (Eryaman)
8 Kasım Cumartesi:
-
14.30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor (Gaziantep)
-
17.00 Trabzonspor – Corendon Alanyaspor (Papara Park)
-
20.00 Kasımpaşa – Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
-
20.00 Hesap.com Antalyaspor – Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
9 Kasım Pazar:
-
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
-
17.00 Kocaelispor – Galatasaray (Kocaeli)
-
20.00 Fenerbahçe – Zecorner Kayserispor (Chobani)
-
20.00 Samsunspor – ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Trendyol 1. Lig 13. Hafta Maçları
Bugün başlayan 13. haftada dikkat çeken maçlardan biri Amed Sportif Faaliyetler – Hatayspor mücadelesi olacak. Haftanın programı şöyle:
Bugün:
-
14.30 SMS Grup Sarıyer – İmaj Altyapı Vanspor
-
17.00 Sipay Bodrum FK – İstanbulspor
Yarın:
-
13.30 Özbelsan Sivasspor – Manisa FK
-
13.30 Bandırmaspor – Boluspor
-
16.00 Sakaryaspor – Serikspor
-
19.00 Amed Sportif Faaliyetler – Atakaş Hatayspor
9 Kasım Pazar:
-
13.30 Erzurumspor – Esenler Erokspor
-
13.30 Adana Demirspor – Ankara Keçiörengücü
-
16.00 Pendikspor – Ümraniyespor
-
19.00 Çorum FK – Iğdır FK
Nesine 2. Lig 12. Hafta
Kırmızı ve Beyaz Grup’ta heyecan 12. hafta maçlarıyla sürecek.
Kırmızı Grup’ta Yeni Malatyaspor – Arnavutköy Belediyesi mücadelesi öne çıkarken, Beyaz Grup’ta Altınordu – Şanlıurfaspor karşılaşması dikkat çekiyor.
Nesine 3. Lig 10. Hafta
4 grupta oynanacak 10. hafta maçlarıyla 3. Lig’de kıyasıya rekabet sürecek.
Haftanın dikkat çeken maçları arasında Altay – Balıkesirspor, Afyonspor – Bornova 1877, Karşıyaka – Ayvalıkgücü Belediyespor mücadeleleri bulunuyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 8. Hafta
Kadın futbolunda dev derbi heyecanı yaşanacak.
Galatasaray GAİN – Beşiktaş maçı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde saat 14.00’te oynanacak.
Diğer maçlar:
-
Yüksekovaspor – Ünye Kadın SK
-
ABB FOMGET – Prolift Giresun Sanayispor
-
Amed Sportif Faaliyetler – Fenerbahçe Arsavev
-
1207 Antalyaspor – Hakkarigücü
-
Çekmeköy Bilgidoğa – Gaziantep Algspor