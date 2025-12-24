LİBYA Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindeki üst düzey askeri yetkililerin, Ankara’dan dönüşte meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dibeybe, yaptığı yazılı açıklamada, resmi ziyaret kapsamında Ankara’da bulunan heyeti taşıyan uçağın dönüş yolunda kaza yaptığını belirterek, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral el-Fituri Garibeyl, Askeri Sanayi Kurumu Başkanı Tuğgeneral Mahmud el-Katuyvi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed el-Asavi Diyab ve Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub’un da kazada yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bu kaybın Libya için büyük bir acı olduğunu vurgulayan Dibeybe, “Ülkesine sadakat ve özveriyle hizmet eden, disiplin, sorumluluk ve ulusal bağlılıkta örnek olmuş değerli isimleri kaybettik” ifadelerini kullandı.

Dibeybe, hayatını kaybedenlerin ailelerine, silah arkadaşlarına ve Libya halkına başsağlığı dileklerini iletti.