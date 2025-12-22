Film yapımcısı Umut Evirgen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Umut Evirgen Kimdir?

Umut Evirgen, Türkiye’de sinema ve televizyon alanında çalışan yapımcı, yönetmen ve senaristtir. Aynı zamanda İstanbul’un tanınan mekân işletmecilerinden biri olarak da bilinir.

1989 yılında İstanbul’da doğan Umut Evirgen, eğitimini yurt dışında tamamladı. Paris’te işletme ve sinema alanında eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Genç yaşta hem sinema dünyasında hem de kültür-sanat çevrelerinde adını duyurdu.

Sinema ve yapımcılık kariyeri

Umut Evirgen, özellikle bağımsız sinema projeleriyle öne çıktı. Yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği filmler daha çok insan ilişkileri, yalnızlık ve modern hayat temalarını ele alır. En bilinen filmleri arasında:

Ben Bir Denizim

Kimya

Annesinin Kuzusu (yapımcı)