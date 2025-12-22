2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçesi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından CHP ve AKP milletvekilleri arasında kavga çıktı.

AKP Milletvekili Mustafa Varank, söz alarak, Genel Kurul’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Genel Kurulu’nda neden olmadığını sordu. Varank “Özgür Özel benden neden korkuyor. Gelsin dinlesin”. dedi. Bunun Üzerine CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir sataşma nedeniyle söz almak istedi. Ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş söz vermek istemedi.

Genel Kurulda AKP ile CHP Milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar başladı. Tartışmaların büyümesi üzerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdi.

Meclis araya girdiği dakikalarında her iki partinin milletvekilleri sözlü atışmalara devam etti. AKP Milletvekili Mustafa Varank CHP sıralarına, yürümeye başlayınca ortalık birden karıştı ve yumruklar atılmaya başladı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurulu 22 Aralık saat 14.00’de toplanmak üzere tatil etti.