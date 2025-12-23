Yaklaşık iki yıl önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kapanma kararının temel gerekçesi olarak ekonomik sürdürülebilirlik sorunları gösterildi.

Ekol TV’nin yayınlarına son vermesi, son dönemde medya sektöründe yaşanan finansal daralmayı bir kez daha gündeme taşıdı. Kanal yönetimi, mevcut sermaye yapısındaki değişiklikler ve artan maliyetler nedeniyle yayın faaliyetlerinin devam ettirilemediğini duyurdu.

Resmi Açıklama: Ekonomik Şartlar Etkili Oldu

Yönetim tarafından yapılan yazılı açıklamada, kanalın izleyiciden gördüğü ilgiye rağmen mevcut ekonomik koşulların yayıncılığı sürdürülebilir olmaktan çıkardığı ifade edildi. Açıklamada, “Yaşanan finansal gelişmeler doğrultusunda faaliyetlerimizi sonlandırma kararı almak zorunda kaldık” denildi.

Açıklamada ayrıca, kuruluşundan bu yana emek veren tüm çalışanlara ve izleyicilere teşekkür edildi.

Kapanma Süreci Daha Önce Sinyal Vermişti

Ekol TV’nin kapanma kararından önce küçülmeye gittiği, bazı birimlerini kapattığı ve personel sayısında azaltmaya gittiği biliniyordu. Ankara başta olmak üzere bazı ofislerin faaliyetlerinin durdurulması, sektörde kanalın geleceğine dair soru işaretlerini artırmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından alınan kapanma kararı, medya kulislerinde uzun süredir beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

Medya Sektöründe Zor Dönem

Ekol TV’nin yayın hayatına son vermesi, özellikle haber kanallarının karşı karşıya kaldığı yüksek yayın maliyetleri, reklam gelirlerindeki düşüş ve finansman sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, benzer ekonomik baskıların farklı medya kuruluşlarını da zorladığına dikkat çekiyor.