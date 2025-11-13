Ankara’nın Çankaya ilçesinde, kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı bir bina yıkım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Tunus Caddesi üzerinde bulunan apartmanın çökmesiyle çevrede panik yaşandı.

Çökme anında binadan kopan moloz parçaları çevredeki iş yerlerine ve park halindeki araçlara zarar verdi, bölgede kısa süreli yoğun bir toz bulutu oluştu.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda inceleme başlattı. Çankaya’daki bina çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.