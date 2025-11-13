Kaza, saat 17.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Sıva ustası Tahir Aslan yönetimindeki 20 L 6668 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 2 metre yükseklikten yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Kamyonet sürücüsü Aslan hayatını kaybederken, yanında bulunan kendisi gibi sıva ustası olan 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)