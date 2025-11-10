Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, Başkentliler saat 09.05’te yaşamın akışını durdurarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ankara’nın dört bir yanında sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar, araçlarından inerek Atatürk’e saygılarını sundu. Kentin meydanlarında, kamu kurumlarında, okullarda ve iş yerlerinde düzenlenen anma törenlerinde duygusal anlar yaşandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankaralılar, Ata’ya olan özlem ve minnetlerini hep birlikte dile getirdi.