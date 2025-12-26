Çankaya Belediyesi’nin ekim ayında hizmete açtığı Çiğdem Emekli Kampüsü ve Emekli Lokali, emeklileri sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor. Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, üyelere yönelik “İşitme Sağlığını Koru” konulu bir seminer düzenlenirken, etkinlik kapsamında ücretsiz işitme testi de yapıldı.

Çankaya Belediyesi tarafından ekim ayında hizmete açılan Çiğdem Emekli Kampüsü ve Emekli Lokali, bölge sakinlerini ağırlamaya devam ediyor. Emeklileri sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya getiren merkezde, üyelere yönelik “İşitme Sağlığını Koru” başlıklı bir seminer düzenlenirken, ayrıca ücretsiz işitme testi de gerçekleştirildi. Lokal üyeleri, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, işitme testi uygulamasına da yoğun ilgi gösterdi.

UZMANLAR BİLGİ VERDİ

Seminerde, Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği’nden Prof. Dr. Didem Türkyılmaz ile Odyolog Muharrem Gözügök, işitme sağlığı, işitme kaybı ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi verdi. Gün boyunca süren etkinlikte emekli vatandaşlar, işitme testlerinden yararlanarak sağlık durumları hakkında bilgi alma imkanı buldu. Emekli Lokali üyeleri ayrıca, sağlık, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sosyal yaşama katılımlarını güçlendirdiğini belirterek, personelin ilgisi ve sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.